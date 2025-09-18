【40・50代おすすめヘア】こんな楽ちんに、白髪攻略！？ もっと早く知りたかったーッ（泣）

年齢とともに増えてくる白髪を「隠す」より「なじませる」スタイルが話題になっています。なかでも注目されているのが、白髪ぼかしハイライト。明るさや色味のバランスを工夫することで、伸びても違和感が少なくおしゃれに楽しめます。今回は@kaito_litze.osakaさんのInstagram投稿から、大人世代に似合う白髪ぼかしデザインを厳選してご紹介します。

白髪ぼかしハイライトベージュで柔らかくエアリーに

ベージュをベースに、さらに明るいベージュのハイライトを重ねたスタイル。コントラストを弱めに設定することで、白髪が自然に溶け込みます。毛先を内に入れたレイヤーボブと組み合わせることで、全体が軽やかで柔らかい雰囲気に仕上がりました。

コントラストを効かせて華やかなウェーブボブに

こっくりとしたブラウンをベースに、明るめベージュのハイライトを重ねたデザイン。レイヤーボブをベースにニュアンスパーマをプラスしているので、立体感が際立ちます。白髪は隠さず、あえて動きの中に紛れ込ませることで、全体が華やかに。落ち着きと遊び心を両立したバランス感が魅力です。

白髪ぼかしベージュハイライト × ゆる巻きでこなれ感を

くすみベージュのベースに、トーンアップさせたベージュハイライトを加えたスタイル。程よいコントラストで髪全体に立体感が出て、白髪も自然になじみます。下の部分を軽く巻くことで動きが加わり、ラフな質感に。やりすぎないおしゃれ感を醸し出しつつ、こなれた雰囲気を演出できます。

今っぽ感を出すなら外ハネレイヤーボブ × 極細ハイライト

グレージュベースに極細のベージュハイライトを重ねたデザイン。ほんのりくびれのあるレイヤーボブにしっかりめの外ハネを合わせることで、ふんわりとした軽さが生まれます。白髪を隠すのではなく自然にぼかしながら、透明感のある仕上がりに。大人世代に取り入れやすい外ハネスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里