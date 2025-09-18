¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÎÍî»¥Áê¼ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÉã¿Æ¡ª¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£»ý¤Ä¿Æ»Ò¤Î¡ÈÁø¶ø¡É¥¨¥Ô¤Ë6Ëü¤¤¤¤¤Í
¡¡¥ä¥Õ¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥Ë¥à¤ò½ÐÉÊ¤·¤¿¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö´ÅÅÞ¡×¤µ¤ó¡£Ìµ»ö¤ËÍî»¥¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÈ¯Á÷¤ÎÃÊ³¬¤Ç°¸Ì¾¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÁø¶ø¡É¤¬¡¢X¤Ç6Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É´ÅÅÞ¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¸¾Ï¡£
¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÎÈ¯Á÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°¸Àè¸«¤¿¤é¿ÆÉã¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿
¡¡¼«Ê¬¤Î½ÐÉÊ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÍî»¥¼Ô¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉã¿Æ¡£ÆüÌëÂ¿¤¯¤Î¼è°ú¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¦¥±¤ëw¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥¦¥í¥Ü¥í¥¹³¦·¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢6Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡©¡×¤È»×¤¦´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Î¤è¤¦¡£
¡¡¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ä°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥ÈÍó¤Ë¤Ï¼è°úÁê¼ê¤¬¡ÖÂ©»Ò¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÖÍ§Ã£¤ÎÄï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃËÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¶¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢£¡¡¼êÅÏ¤·ÇÛÁ÷¡©
¡¡¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦´ÅÅÞ¤µ¤ó¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¤â»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«µ¯¤¤ë¤«¤â¤Ê¡¢¤È°ÊÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼è°úÁê¼ê¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ëµ¯¤¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖÄê·Á³°Í¹ÊØ¤ÇÈ¯Á÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Á÷¤¹¤ëºÝ¤Î°¸Ì¾½ñ¤¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê´ÅÅÞ¤µ¤ó¡Ë
¡¡´ÅÅÞ¤µ¤ó¤¬Íî»¥¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢Åö¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏºßÂðÃæ¡£Åö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÅÅÞ¤µ¤ó¡Ö¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¥Ç¥Ë¥àÇã¤Ã¤¿¡©¡×
¤ªÉã¤µ¤ó¡Ö¤¢¤¢¡£Æ±¤¸¸©¤«¤é¤Î½ÐÉÊ¤ä¤·¤â¤¦¤¹¤°ÆÏ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡×
´ÅÅÞ¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡×¡ÊºÊñ¤·¤¿ÂÞ¤òÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë
¡¡²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ç¥Ë¥àÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂ©»Ò¤¬»ä¤ÎÇã¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡×¤ÈÆó½Å¤Ç¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ç¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ÅÅÞ¤µ¤ó¿Æ»Ò¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¶â³Û¤ÎÊª¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë½èÍý¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ª»Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤ÎÁø¶ø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÎÈ¯Á÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°¸Àè¸«¤¿¤é¿ÆÉã¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿
— ´ÅÅÞ (@10ama10) September 16, 2025
