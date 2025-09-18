県内は、17日夜から発達した雨雲がかかり大雨となっているところがあります。新潟市北区や燕市では、落雷が原因とみられる火事が起きています。



県内は大気の状態が非常に不安定になり、17日夜から発達した雨雲が流れこんでいるところがあります。18日午前10時までの24時間で降った雨の量は、村上市高根で214.5mm、関川村下関で109.5mmなどとなっています。



また、午前6時ごろ、新潟市北区で住宅火災が発生。落雷が原因の可能性があるということです。



このあとも、昼すぎにかけて局地的にはカミナリを伴って、激しく降り大雨となるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。