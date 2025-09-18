株式会社旭東エレクトロニクスは、最大100W出力のUSB充電器をSUNEASTブランドから9月18日（木）に発売した。コンパクトな本体にUSBケーブルとポーチが付属する。

窒化ガリウム（GaN）を採用したUSB充電器。35W、48W、70W、100Wの4モデルをラインアップする。いずれもUSB Power Delivery（PD3.0）、Qualcomm Quick Charge 3.0に対応する。

各モデルとも本体色は白または黒。

全長約2mのUSB Type-C to Type-Cケーブルが付属する。最大転送速度は480Mbps（USB 2.0）。

充電器本体とケーブルを収納できるポーチも付属している。

35W 1C1A USB急速充電器

主な仕様

全ポート同時使用時の供給電力

価格

出力ポート：USB Type-C×1、USB Type-A×1 外形寸法：50×50×31.5mm 重量：77g15W（USB Type-C）＋15W（USB Type-A）

3,980円

48W 2C USB急速充電器

主な仕様

全ポート同時使用時の供給電力

価格

出力ポート：USB Type-C×2 外形寸法：50×50×31.5mm 重量：87g30W（USB Type-C）＋18W（USB Type-C）

5,280円

70W 2C1A USB急速充電器

主な仕様

3ポート同時使用時の供給電力

価格

出力ポート：USB Type-C×2、USB Type-A×1 外形寸法：54×54×31.5mm 重量：124g30W（USB Type-C）＋20W（USB Type-C）＋18W（USB Type-A）

6,280円

100W 2C1A USB急速充電器

主な仕様

全ポート同時使用時の供給電力

価格

出力ポート：USB Type-C×2、USB Type-A×1 外形寸法：63.6×57.3×31.5mm 重量：168g計80W

8,480円