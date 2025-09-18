菊池風磨『放送局占拠』をクランクアップ！「本当は最後までいたかったんですけど…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月20日に最終話が放送される、櫻井翔主演ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）。このたび、青鬼・大和耕一役の菊池風磨がクランクアップした。

■菊池風磨のクランクアップは、櫻井翔とのシーン

菊池風磨のクランクアップは、櫻井翔とのシーン。櫻井に「ひと足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と語る菊池に、まだ撮影が控えている櫻井が「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」と返すシーンも。

そんな和やかな雰囲気のなか、菊池は約4ヵ月にわたる撮影の感想を語った。

■菊池風磨 コメント