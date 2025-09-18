菊池風磨『放送局占拠』をクランクアップ！「本当は最後までいたかったんですけど…」
9月20日に最終話が放送される、櫻井翔主演ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）。このたび、青鬼・大和耕一役の菊池風磨がクランクアップした。
■菊池風磨のクランクアップは、櫻井翔とのシーン
菊池風磨のクランクアップは、櫻井翔とのシーン。櫻井に「ひと足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と語る菊池に、まだ撮影が控えている櫻井が「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」と返すシーンも。
そんな和やかな雰囲気のなか、菊池は約4ヵ月にわたる撮影の感想を語った。
■菊池風磨 コメント
ひと足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…。
（櫻井「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」）
新空港占拠のときに、どうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが、今でも昨日のことのように覚えております（笑）。
大変な撮影だったと思いますけど、皆さん無事に終われることを祈っております。
本当にありがとうございました。
■驚愕の最終回は9月20日21時から放送
「そこまでです、武蔵刑事」。
すべてを裏で操る＜傀儡子（くぐつし）＞の正体を突き止めた武蔵（櫻井翔）。しかしその直後、バディを組んだはずの青鬼・大和（菊池風磨）が本性を現し、武蔵にナイフを突きつける――。
「銃を渡してください、武蔵刑事」。武蔵に協力すると見せかけ、土壇場で武蔵を裏切った大和。その目的は…!?
一方、爆死の危機が迫る人質たち。恐れをなした都知事候補・沖野（片岡礼子）が、ついに重い口を開いた。「傀儡子は……屋代警備部長（高橋克典）です！」。
しかし、屋代は、がしゃどくろ（瞳水ひまり）に撃たれ、裕子（比嘉愛未）の懸命の処置もむなしく息をひきとった。叔父を亡くした本庄（瀧内公美）は怒りに震え、指揮本部には衝撃が走る…。
そんななか、般若・伊吹（加藤清史郎）が最後の放送を開始。傀儡子は本当に屋代なのか!? 伊吹が仕掛けた“最大の装置”が発動する…。
武蔵が突き止めた真相とは!? 最後、これまで見た景色がガラッと変わる、驚愕の最終回！
■『放送局占拠』Huluオリジナルストーリーが配信決定！
9月20日最終話の放送後から『放送局占拠』Huluオリジナルストーリー全2話の配信が決定。詳細は最終話放送後に明かされる。こちらも要チェックだ。
■番組情報
日本テレビ系『放送局占拠』
09/20（土）21:00～ ※最終話
出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨
演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了
脚本：福田哲平
主題歌：Snow Man「W」
■リリース情報
2026.03.18 ON SALE
Blu-ray＆DVD『放送局占拠』
