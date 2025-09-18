Mrs. GREEN APPLEの公式SNSにて、大森元貴にフォーカスした「夏の影」ビハインド映像が公開された。

【動画】ミセス大森元貴のもぐもぐ＆無邪気な姿／半袖シャツ×短パン姿で夏を満喫するミセス／【画像】大森元貴「夏の影」オフショット

■大森元貴のおだやかな表情が印象的な「夏の影」ビハインド映像。若井滉斗と小競り合い（？）する姿も

半袖の白シャツ＆ネイビーのハーフパンツを着用した大森が、畳の上に座って微笑んでいる姿からスタート。

ゆったりとした時間が流れるようなシーンから一転、アイスを食べながらふにゃっとした笑顔を見せたり、若井滉斗が肩に手を置こうとすると、怒ったような表情で手を振り払ったりと、様々な表情を見せる。

さらに笑顔でかき氷を食べる姿やひまわり畑に向かって手を振りながら歩く姿など、夏らしいシーンが続き、背の高い草に囲まれた道では歌舞伎の「見得を切る」ポーズや走っているポーズを披露。最後は川を背景にピースからのダブルピースをきめ、動画は終了した。

ファンからは「少年すぎる」「かわいいが詰まりすぎてる」「ひろぱとの戯れ尊い」「振り幅がすごい」「最高すぎる」「オフ感がたまらない」など、様々な声が寄せられている。

■半袖シャツ×短パン姿で夏を満喫するMrs. GREEN APPLE

なお、同アカウントでは先日、「夏の影」MV撮影時のオフショットをまとめた動画が公開。半袖シャツ×短パン姿で夏を満喫する大森、若井、藤澤涼架の姿が「JAM’Sが観たかった世界」「BFFすぎて尊い」などと話題になった。

■大森元貴「夏の影」オフショット