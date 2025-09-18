これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、村上市・関川村・新発田市に大雨警報が発表されています。

また、上・中・下越には各地ともカミナリ注意報が出ているほか、大雨・洪水・強風・波浪注意報が出ている地域があります。



◆18日(木)これからの天気

雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。上越と中越では、昼すぎまでは局地的にカミナリを伴って激しく降ることもありそうです。道路の冠水などにご注意ください。



降水確率は、上越市・長岡市・湯沢町では夕方にかけて80～90%と高くなっています。



◆18日(木)の予想最高気温

最高気温は、25～26℃の予想です。17日(水)より4～9℃も低くなり、平年並みのところが多くなりそうです。



17日(水)との気温差で体調を崩さないように気をつけてください。