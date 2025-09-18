　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比490円高の4万5100円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万5277.43円に対しては177.43円安。出来高は2万4484枚となっている。

　TOPIX先物期近は3140.5ポイントと前日比14ポイント高、現物終値比22.53ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45100　　　　　+490　　　 24484
日経225mini 　　　　　　 45090　　　　　+480　　　367843
TOPIX先物 　　　　　　　3140.5　　　　　 +14　　　 29284
JPX日経400先物　　　　　 28240　　　　　+125　　　　1513
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　-1　　　　1302
東証REIT指数先物　　　　1933.5　　　　　+4.5　　　　　82

