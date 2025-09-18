日経225先物：18日正午＝490円高、4万5100円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比490円高の4万5100円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万5277.43円に対しては177.43円安。出来高は2万4484枚となっている。
TOPIX先物期近は3140.5ポイントと前日比14ポイント高、現物終値比22.53ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45100 +490 24484
日経225mini 45090 +480 367843
TOPIX先物 3140.5 +14 29284
JPX日経400先物 28240 +125 1513
グロース指数先物 755 -1 1302
東証REIT指数先物 1933.5 +4.5 82
株探ニュース
