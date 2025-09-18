◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

東京で開催されている陸上の世界選手権は17日、折り返しを迎え、日本陸上競技連盟の山崎一彦強化委員長がメディアの取材に応じました。

2007年の大阪大会は「お客さんが全然入っていなかった」といい、「東京五輪が無観客で、（今回）本当にお客さんが入ってくれるのかとても心配だった」と明かしました。

さらに当時は、「日本人が活躍しなくても、世界の有名な人たちがいるから成り立っている、という話もあり、非常に悔しい思いをしていた」と思いを吐露。

一方、今回の東京世界選手権では、連日、日本代表選手の名前がコールされると大歓声が。

山崎強化委員長は、大会4日目までを振り返り「日本選手がちゃんとラウンドに進んだり、メダルが1つ、入賞が6つということで非常に健闘している」と語り、日本代表の活躍を後押ししている観客に「非常に感謝している」と述べました。

また、「もう少しメダルは取りたいところ」とした上で、「選手たちがこの歓声のなかで自己ベストを出したり、日本記録を出したり、今までの日本の選手たちじゃない戦い方をしている」と、奮闘する日本選手団の活躍をたたえました。

■17日時点（大会5日目まで）のメダリスト・入賞者

･110mハードル 村竹ラシッド 5位（13秒18）

･3000m障害 三浦龍司 8位（8分35秒90）

･走り高跳び 赤松諒一 8位（2m24）

･35キロ競歩 勝木隼人 銅メダル（2時間29分16秒）

･10000m 廣中璃梨佳 6位（31分09秒62）

･マラソン 小林香菜 7位（2時間28分50秒）

･混合4×400mリレー 8位（3分17秒53）吉津拓歩→井戸アビゲイル風果→今泉堅貴→松本奈菜子