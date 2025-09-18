¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¡Û¤ì¤Á¤ã¤ó¤Îà¥Ò¡¼¥ëÊÒÂ¥Ý¡¼¥ºá¤ËÅ£ÉÕ¤±¡½¡½¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¥Ð¡¼¥Ë¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¥¦¥£¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ï¡Ä
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ì¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó(@_tikuwa_chan_)¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤ÏÌÚÏ³¤ìÆü¤¬º¹¤·¹þ¤à¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ìËÜÆ»¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢±ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÀºÌ©¤Ê¥á¥«¥Ñ¡¼¥Ä¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡£»ëÀþ¤Ï¥«¥á¥é¤Î±ü¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÊÒÂ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¾å¤²¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥º¡£¸«»ö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌöÆ°´¶¤È¥Ð¡¼¥Ë¥¹¤Î·Ú²÷¤Ê¥¥ã¥éÀ¤ò°ìËç¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¤Þ¤µ¤¹¤£»á(@masasui55)¤¬Ã´Åö¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤ß¤¿¸å¤Ë¶ËºÙ¥Ò¡¼¥ëÊÒÂ¡©¡ª¤Ç¶ÃØ³¤Î2ÅÙ¸«¡×¡Ö¤ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥¹Âç¹¥¤¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¡ª¡ª¥Ý¡¼¥º¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ª´é¤âÁ´¤Æ¤¬´°àú¥Ð¡¼¥Ë¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡ªÂçÅ·ºÍ¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ì¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°(º£²ó¤Ï¥Ð¥ó¥¹)¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ð¡¼¥Ë¥¹¤Ï¥¼¥ó¥¼¥í¥¥ã¥é¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡£PV¤ò¸«¤¿¤ê¥²¡¼¥àÆâ¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¥µ¥é¥µ¥éÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤³¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¤ÎÈ±¤ÎÄ·¤Í¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤«¤Ä¡¢Â«´¶¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä·¤Í¤Ï¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òUP¡ª¼¡¤Ë¥Ë¥Ù¥¢¤ò¼ê¤Ë¹¤²¥¦¥£¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤¦¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂ«´¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥Á¥ª¥·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÓÂ«¤ò¤·¤¿¤¤·Á¤ä³ÑÅÙ¤Ë»ý¤Á¥¹¥Á¡¼¥à¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤¦¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Þ¤Þ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¤Ï¾æ´¶¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¹¤¬¤êÊý¡¢Áõ¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»äÅª¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Êª¤Ï¤³¤Á¤é¤Î°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡ª»ä¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹ ¢ö¢ö¡×
¡¡¤Ò¤ÈÂ«¤Ò¤ÈÂ«¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥¦¥£¥Ã¥°¡¢´öÅÙ¤â¶ãÌ£¤µ¤ì¤¿°áÁõÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼°¦¤Î·ë¾½¤À¡£ÍÛµ¤¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ä¥Ð¡¼¥Ë¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¾ðÇ®¤Î±ê¤ÇÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤¹¡£
¡Ê¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¼èºàÈÉ¡Ë