【MLB】パイレーツ 4ー8 カブス （9月17日・日本時間18日／ピッツバーグ）

【映像】背後からシャンパンをかけられ凄い表情の今永（実際の様子）

カブスの今永昇太がまさかの珍回答を見せた。

カブスは、5年ぶりのポストシーズン出場を祝うシャンパンファイトを実施。そこで見せた今永の振る舞いに、地元放送局の名物レポーターも思わず大爆笑となる一幕があった。

カブスは日本時間9月18日にパイレーツと対戦し、8ー4で勝利した。この勝利で、2020年以来5年ぶりのポストシーズン進出が決定。試合後にはクラブハウスでシャンパンファイトが行われ、今永や鈴木誠也も勝利の美酒を味わった。

今永は会場で地元局『マーキースポーツネットワーク』のマクレガーさんからインタビューを受けた。「今日は何本のシャンパンボトルを使いましたか？」の質問に「多分10本以上あけました」と回答。続けて「シャンパンというものは口から飲むよりも肌から吸収したほうが美味しいことがわかりました」と発言。この今永らしい珍回答にマクレガーさんも思わず「ハッハッハ」と大爆笑が止まらなくなった。

そんな今永に対して、チームメートたちは容赦無くシャンパンを頭から浴びせるなど、体中で存分にシャンパンを味わった。

この様子はピッチングニンジャの愛称で親しまれているロブ・フリードマン氏もSNSで紹介。さらに『マーキースポーツネットワーク』の公式『X』でも「ショウタ・イマナガは最高だ」とのコメントとともに伝えている。

MLB挑戦2年目となった今季の今永は、ここまで23試合に登板し、9勝7敗、防御率3.29の成績を残すなど、2年連続2桁勝利に王手をかけている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）