「ドジャース−フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は二回の第２打席で左中間へ鋭い打球を放つも、ウォーニングゾーンで左翼手に阻まれた。飛距離は１０９メートルだった。

フリーマンのソロが飛び出し、ロートベットの右前適時打で２点を先制し、なおも２死一、三塁で迎えた打席。初球のフォーシームを見逃し、２球目のスライダーにバットが空を切った。２球で追い込まれてしまった中、アウトハイの直球をコンパクトに捉えた。

打球は左中間へ伸びていったが、ウォーニングゾーンで左翼手がランニングキャッチ。飛距離は１０９メートルでフェンスまでは惜しくも届かなかった。ＮＨＫＢＳで解説を務めた福留孝介氏は「珍しくコンタクトしにいった。普通の人なら平凡なフライ。大谷選手はあそこまでいきましたからね」と評した。

大谷は第１打席で初球をスイングするもひっかけて二ゴロに倒れていた。この回は珍しくドジャースがパヘズの打席でランエンドヒットを敢行するなど、機動力を使って難敵左腕を攻略した。