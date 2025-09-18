¡ÖÇ¯£²²ó¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Î½÷Í¥¤¬¥í¥±¤Ç£²ÅÙ¿©¤Ù¡¢¤¢¤Î¤¬¶Ã¤¡ÖÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×ÍèÇ¯¤Ë»ý¤Á±Û¤·
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÇ¯2²ó¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¼«¿È¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÇ¯2²ó¡×¤È¸ø¸À¡£º£·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡¡SP¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥í¥±¤Ç2ÇÕ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ÊÅÄÃæ¤¬¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤Î¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤½¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢¤Þ¤Àº£Ç¯¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥í¥±¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò2²ó¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¼Â¤Î2025Ç¯¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢½ªÎ»¡©¡¡¤³¤³¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¿¶¤ê¤À¤è¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¿¶¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤¬3·î¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Åò²Ï¸¶¤Ë¤¢¤ëÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ïº£Ç¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ç¤âº£Ç¯3·î¤Ë¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥Þ¥Þ¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤òÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©¡¡Åò²Ï¸¶¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢Ä«¤ËÀ°Íý·ô¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾ì½ê¤È¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡ª¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡£¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¡£¤ß¤Ê¼Â¤¬¤â¤¦2²ó¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡£»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£ÍèÇ¯¤Î2²ó¤Î¤¦¤Á¤Î1²ó¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¡¢Åò²Ï¸¶¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£