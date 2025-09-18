松岡昌宏（48）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」を更新。TOKIO解散以来初で、かつ約3カ月ぶりの動画アップとなったが、その間会っていた“ほぼ唯一の芸能人”の実名をあげた。

TOKIOはコンプライアンス違反が発覚した国分太一の無期限活動休止をきっかけに、6月25日に解散を発表。株式会社TOKIOも7月2日、所定の手続きなどを終え次第、廃業すると発表した。

「松岡のちゃんねる」は今月17日、6月11日以来約3カ月ぶりに更新。松岡は冒頭で「長らくお待たせしました。このチャンネルは何も変わることなく引き続きやっていきます」などと挨拶し、東京・豊洲のお気に入りの定食店を訪問した。

同チャンネルが始まった昨年8月から約1年たち、スタッフがトークの中に登場した芸能人の名前のそれぞれの回数をあげるなどした。

松岡の動画内トークで名前が出た回数が一番多い芸能人の1位は井ノ原快彦の7回だったが、2位は4回で、横山裕、東山紀之氏と並んで、博多大吉が入った。

それを聞いた松岡は「あ〜そりゃあそうだ。大吉先生だ。だってこの3カ月間、（芸能人では）大吉先生としか会ってないからね。ほぼ」と告白した。

松岡は博多大吉とともにテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）のMCを務めている。