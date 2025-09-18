キスマイ千賀健永、美容医療でコンプレックス脱却 過去の施術も明かす「新しい自分に期待することを選んだ」
【モデルプレス＝2025/09/18】Kis-My-Ft2の千賀健永が9月18日、都内にて行われた、美容医療企業のポップアップ記念発表会に出席。自身のコンプレックスや、美容施術に対する思いを明かした。
【写真】キスマイ千賀健永、女優からバックハグ
美容医療に対する抵抗を持つ人が以前よりも減少していることが話題にあがると、千賀は「美容医療が身近になってるなっていうのは強く感じます」と納得した様子。「美容医療を受けたことを周囲に話したりとか、周りの人が『したよ！』っていうことを言ってくださったりとかっていうことが昔よりも多くなったので、それはすごく嬉しいなと。オープンな人が増えてきたなっていう印象です」と話した。
また「僕自身、子供の頃から自分の顔にコンプレックスがあった」といい、「うちの母が美容の仕事をしている関係で、美容医療の知見というのが少しあったんです。子供なので、本来の自分を受け入れるっていうのがスタンダードな考え方なんですけれども、それと別の選択肢として、僕は新しい自分に期待するっていうことを選んだんです」と自身が美容施術を受けた理由を明かし、施術をしたことで「今までに感じたことのない豊かさみたいなものを感じたんです。僕は美容医療を受けてすごく良かったなと思いますし、そうやってこうコンプレックスから脱却していくっていうことは、すごくいいことなんじゃないかなって個人的には思います」と語った。
また、自身の美容施術経験について「10代前半からこのアイドルという仕事を始めたので、その頃から理想の自分を考えることが多かったです。その中で僕自身は鼻だったりとか目元、あとフェイスラインなんかがすごく気になっていて。その辺りを解消するために、施術を受けたりしました」と告白。「自己肯定感が上がったりとか、自分の理想の自分になれることで、パフォーマンスが上がったりとか、精神的な変化がすごく大きかった」と語った。（modelpress編集部）
◆千賀健永、美容施術を受けた理由
◆千賀健永、過去に受けた美容施術は？
