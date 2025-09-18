「テラハ」田中優衣、第2子出産報告「3450gの大きめgirl」夫・袴田裕太郎選手も立ち会い
【モデルプレス＝2025/09/18】リアリティショー「テラスハウス」の軽井沢編「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」に出演していた田中優衣が17日、自身のInstagramを更新。第2子出産を発表した。
【写真】「テラハ」田中優衣、第2子出産
田中は「3450gの大きめgirlが袴田家に加わりました」と報告。産まれたばかりの娘の写真や「無痛のお薬入れてもらってピースの4時間後くらいに陣痛が痛くてしくしく泣くことをまだ知らない私」と出産直前の様子などを公開。「最初の声をパパにもきいてもらえるように練習時間に合わせて出てきてくれた優秀なベビたんでした」と、夫でサッカーの袴田裕太郎選手も立ち会えたことを報告した。
「計画分娩と思っていたのに全然無計画の予定日通り出産になってあれれれれ〜と思ったけど今回もすごく思い出に残る出産になったな」と振り返り、「親族や友人も近くにいない環境での出産だったけど裕太郎くんのサポートのおかげで何も心配がなかったよ」とコメント。「シーズン中だし試合前でいろんなプレッシャーがあるのに『絶対立ち会うよ』と言って疲れた顔も一切見せず、娘を寝かしつけて、産まれるまでありがとうとそばで声をかけてくれてました。それがとても心強かった」と妊娠中から支え続けてくれた袴田選手、「沢山我慢してるだろうにニコニコ頑張ってくれた」長女に感謝し、「それぞれがみんな頑張りました。ありがとう。大好きー！」と想いをつづっている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日にサッカー選手の袴田裕太郎との結婚。2024年1月16日に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「テラハ」田中優衣、第2子出産
◆田中優衣、第2子出産
田中は「3450gの大きめgirlが袴田家に加わりました」と報告。産まれたばかりの娘の写真や「無痛のお薬入れてもらってピースの4時間後くらいに陣痛が痛くてしくしく泣くことをまだ知らない私」と出産直前の様子などを公開。「最初の声をパパにもきいてもらえるように練習時間に合わせて出てきてくれた優秀なベビたんでした」と、夫でサッカーの袴田裕太郎選手も立ち会えたことを報告した。
◆田中優衣、サッカー・袴田裕太郎選手と2021年に結婚
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日にサッカー選手の袴田裕太郎との結婚。2024年1月16日に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】