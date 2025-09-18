横田未来、緑ヘアにイメチェン「新鮮」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が17日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、緑のヘアカラーで個性的イメチェン
横田は「髪色緑ぽくしてたのカワイイでちょ」とイメージチェンジを報告。ほんのり緑が入ったヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「個性的で素敵」「新鮮」「かっこいい」「イメチェン成功」「ビジュ最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆横田未来、緑カラーでイメチェン
