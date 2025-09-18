横田未来（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が17日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジを報告し、話題を呼んでいる。

◆横田未来、緑カラーでイメチェン


横田は「髪色緑ぽくしてたのカワイイでちょ」とイメージチェンジを報告。ほんのり緑が入ったヘアスタイルを披露した。

この投稿に、ファンからは「似合ってる」「個性的で素敵」「新鮮」「かっこいい」「イメチェン成功」「ビジュ最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

