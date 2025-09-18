TWICE、“6度目ワールドツアー日本公演”40万人動員 終演後に「緊急告知」のサプライズも【TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN】
【モデルプレス＝2025/09/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）が17日、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を東京ドームにて迎えた。
【写真】TWICEモモ、超ミニ丈トップス×ショーパン衣装で圧巻ソロステージ
本ツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』は、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができる。
そんな本公演の1曲目は2025年7月に韓国でリリースされ、瞬く間にヒットをした楽曲「THIS IS FOR」からスタート。1曲目から会場の興奮は最高潮へ。会場から割れんばかりの歓声が寄せられた。そこから、「Strategy」「SET ME FREE」「I CAN’T STOP ME」といったTWICEの世界的ヒットソングを連続披露。会場は熱狂の渦に飲み込まれた。
また、8月27日にリリースした日本6枚目のオリジナルアルバム『ENEMY』からタイトル曲「ENEMY」も披露され、イントロが流れるとひときわ大きな声援が。加えて、ONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」も歌唱。ジヒョ（JIHYO）が書き下ろしたエモーショナルな歌詞に、胸を打たれる人は多かっただろう。
さらに、ジョンヨン（JEONGYEON）が「ここで私たちから告知があります！」と言うと、ミナ（MINA）がサプライズ発表。2025年に韓国デビュー10周年を迎えるTWICEが、10周年を記念したドキュメンタリー 映画『ONE IN A MILL10N』の日本公開を発表した。10月24日から全国の映画館で放映スタート予定だ。
そんなサプライズ発表のあとのエンドソングは、ファンから根強い人気を誇る日本10枚目のシングル「Hare Hare」。TWICEは東京ドームにて、再び圧倒的なパフォーマンスと、圧巻のヒット曲で伝説の公演を披露した。今回の日本公演では国内累計40万人を動員。2025年も全国のONCE（TWICEファンの総称）を魅了した。
終演後には、LEDに「緊急告知」が投影。2026年春に『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演を発表し（詳細は後日発表）、最後までサプライズづくしとなった。（modelpress編集部）
撮影：田中聖太郎
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEモモ、超ミニ丈トップス×ショーパン衣装で圧巻ソロステージ
◆TWICE、6度目ワールドツアー日本公演完走
本ツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』は、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができる。
また、8月27日にリリースした日本6枚目のオリジナルアルバム『ENEMY』からタイトル曲「ENEMY」も披露され、イントロが流れるとひときわ大きな声援が。加えて、ONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」も歌唱。ジヒョ（JIHYO）が書き下ろしたエモーショナルな歌詞に、胸を打たれる人は多かっただろう。
◆TWICE、最後までサプライズづくし
さらに、ジョンヨン（JEONGYEON）が「ここで私たちから告知があります！」と言うと、ミナ（MINA）がサプライズ発表。2025年に韓国デビュー10周年を迎えるTWICEが、10周年を記念したドキュメンタリー 映画『ONE IN A MILL10N』の日本公開を発表した。10月24日から全国の映画館で放映スタート予定だ。
そんなサプライズ発表のあとのエンドソングは、ファンから根強い人気を誇る日本10枚目のシングル「Hare Hare」。TWICEは東京ドームにて、再び圧倒的なパフォーマンスと、圧巻のヒット曲で伝説の公演を披露した。今回の日本公演では国内累計40万人を動員。2025年も全国のONCE（TWICEファンの総称）を魅了した。
終演後には、LEDに「緊急告知」が投影。2026年春に『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演を発表し（詳細は後日発表）、最後までサプライズづくしとなった。（modelpress編集部）
撮影：田中聖太郎
【Not Sponsored 記事】