日向坂46河田陽菜、爽やかビキニカット解禁 ビーチで抜群プロポーション輝く
【モデルプレス＝2025/09/18】日向坂46の河田陽菜が、11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第4弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、抜群スタイル輝くビキニカット
先行カット第4弾はコペンハーゲン中央駅から電車に揺られて20分ほど北上したところにある、ベルビュービーチでの爽やかなビキニカット。アルネ・ヤコブセンがデザインしたパステルブルーのビーチの波打ち際に足を浸しながらキュートにはにかむ表情と、抜群のプロポーションが輝く1枚となっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46河田陽菜、抜群スタイル輝くビキニカット
◆河田陽菜、ビキニカット公開
先行カット第4弾はコペンハーゲン中央駅から電車に揺られて20分ほど北上したところにある、ベルビュービーチでの爽やかなビキニカット。アルネ・ヤコブセンがデザインしたパステルブルーのビーチの波打ち際に足を浸しながらキュートにはにかむ表情と、抜群のプロポーションが輝く1枚となっている。
◆河田陽菜、2nd写真集決定
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】