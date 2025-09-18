乃木坂46・6期生初の旅バラエティ番組「乃木坂46 6期生稼働中」配信決定 “深まる同期の絆”見どころに
【モデルプレス＝2025/09/18】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」が、乃木坂46の6期生初の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』を10月10日正午より独占配信することを発表。また、10月3日正午からは、6期生の初パフォーマンスとなった『乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」』を先輩メンバーと共に振り返る特別番組を、Leminoプレミアムにて独占配信する。
本番組は、2025年に加入したばかりの乃木坂46 6期生が、自分たちを知ってもらうために全国各地で体当たりのPRを行う旅バラエティ番組。乃木坂46がこれまでライブを開催してきた大切な場所を巡り、地元の情報誌やラジオなどに飛び込みで広報活動を行う。
また、頑張ったご褒美には絶品のご当地グルメを味わったり、その地出身の先輩メンバーがオススメするスポットを訪れたりと、様々な経験を通して育まれていく同期の絆も。笑いあり、涙あり、ハプニング必至の珍道中を通して、まだまだフレッシュな6期生のキャラクターに迫る。
初回は、同い年コンビの長嶋凛桜と矢田萌華が福岡へ。地元の情報誌、シティ情報ふくおかに取材依頼をしたり、タワーレコードでポップを作成したりと、自分たちのことを知ってもらうべく、汗を流す。そして、福岡出身の先輩、一ノ瀬美空のおすすめスポットやグルメも堪能。さらに、ロケ当日に誕生日だった賀喜遥香にプレゼントすべく、オリジナルの明太子作りにも挑戦。果たして賀喜の反応は。ロケの最後に訪れた太宰府天満宮では、あるメンバーの学業成就を願った。初めての経験を共にし、更に深まる同期の絆も見どころとなっている。
そして、2025年4月にぴあアリーナMMで開催された『乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」』を、6期生と、当日MCを務めた梅澤美波と菅原咲月、そして会場でライブを見ていた小川彩の13人で、改めて振り返る『乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」 みんなで振り返りましょうの会』の配信も決定。
初めてのパフォーマンスの様子はもちろん、「1分自己紹介」、「特技披露」を含む、ライブの全編を配信。ライブの裏側や当時の心境を振り返り、ライブに参加した人も、参加できなかった人も楽しめる番組となる。（modelpress編集部）
◆「乃木坂46 6期生稼働中」配信決定
本番組は、2025年に加入したばかりの乃木坂46 6期生が、自分たちを知ってもらうために全国各地で体当たりのPRを行う旅バラエティ番組。乃木坂46がこれまでライブを開催してきた大切な場所を巡り、地元の情報誌やラジオなどに飛び込みで広報活動を行う。
また、頑張ったご褒美には絶品のご当地グルメを味わったり、その地出身の先輩メンバーがオススメするスポットを訪れたりと、様々な経験を通して育まれていく同期の絆も。笑いあり、涙あり、ハプニング必至の珍道中を通して、まだまだフレッシュな6期生のキャラクターに迫る。
初回は、同い年コンビの長嶋凛桜と矢田萌華が福岡へ。地元の情報誌、シティ情報ふくおかに取材依頼をしたり、タワーレコードでポップを作成したりと、自分たちのことを知ってもらうべく、汗を流す。そして、福岡出身の先輩、一ノ瀬美空のおすすめスポットやグルメも堪能。さらに、ロケ当日に誕生日だった賀喜遥香にプレゼントすべく、オリジナルの明太子作りにも挑戦。果たして賀喜の反応は。ロケの最後に訪れた太宰府天満宮では、あるメンバーの学業成就を願った。初めての経験を共にし、更に深まる同期の絆も見どころとなっている。
◆「乃木坂46 初披露の会」も配信
そして、2025年4月にぴあアリーナMMで開催された『乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」』を、6期生と、当日MCを務めた梅澤美波と菅原咲月、そして会場でライブを見ていた小川彩の13人で、改めて振り返る『乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」 みんなで振り返りましょうの会』の配信も決定。
初めてのパフォーマンスの様子はもちろん、「1分自己紹介」、「特技披露」を含む、ライブの全編を配信。ライブの裏側や当時の心境を振り返り、ライブに参加した人も、参加できなかった人も楽しめる番組となる。（modelpress編集部）
◆愛宕心響コメント
「乃木坂46 6期生稼働中」では、関西出身メンバーの海邉朱莉と増田三莉音と共に沖縄を訪れます。沖縄ならではの美味しい食文化や豊かな自然を存分に楽しむとともに、沖縄の皆様に乃木坂46をより身近に感じていただける機会になれば良いなと思います。また、「初披露の会」では、デビュー当時のメンバーの個性的なキャッチコピーやアピールポイントが披露され、6期生の魅力が詰まった内容となっています。この番組を通じて、6期生のさまざまな魅力を引き出し、視聴者の皆様に親しんでいただける素敵な番組を作り上げていきたいです。
◆大越ひなのコメント
こうして自分たちをフィーチャーしていただける番組を持てるなんて、正直まだ夢のような気持ちです。ありがとうございます！日々活動をしていく中で感じる楽しさや悩み、そして少しずつ成長していく姿を、番組を通して皆さんに見守っていただけるのはとても心強いです。「自分たちらしさ」を大切にしながら、観てくださる方に笑顔や元気を届けられるよう、一つひとつのシーンに真剣に向き合いたいと思います。番組が終わったときに「もっと応援したい」と思っていただけるような存在を目指して、全力で挑みます。ここまで積み重ねてきた努力や仲間との絆、そしてまだまだ未完成な部分も含めて、ありのままをお見せすることで、観てくださる方に「これからが楽しみだ」と思っていただきたいです。
◆海邉朱莉コメント
「稼働中」では、6期生の関西メンバーである愛宕心響ちゃん、増田三莉音ちゃん、私の３人で沖縄県に行きます。沖縄県は小学生の頃に家族で行ったことがあるのですが、その時は台風が来てしまい、観光がほとんどできなかったので、今回3人で沖縄県を楽しんでPRできるように頑張ります。「初披露の会」では、初めて登場した6期生がそれぞれのポーズをしているので、そこにも注目してみてください。収録では、初披露の会での裏話などを振り返りながらお話しができてとても楽しかったです！皆さんにも楽しんで見ていただけると嬉しいです！
◆川端晃菜コメント
「稼働中」は、森平麗心と新潟県に行きました！初めてのロケ撮影は難しいと感じることも沢山ありました。今回の旅では色々なミッションも待っていて、その内容に驚いたり心が折れそうになったりもしたのですが、麗心とだから乗り越えられた部分が沢山ありました。麗心と旅ができて本当によかったです！初披露の会を振り返るのは少し恥ずかしさもあったのですが、初ステージは全て印象に残っています。まだ約五ヶ月ですが、当時の自分から少しは成長できているのかなと思えましたし、この時の熱量のまま、これからも頑張っていきたいです。この番組で乃木坂46や6期生の事を皆さんにもっと知っていただければと思います！とにかく6期生みんなで頑張ったので、ぜひご覧ください！
◆鈴木佑捺コメント
この夏、瀬戸口心月ちゃん、大越ひなのちゃんと3人で北海道へ行ってきました！北海道の雄大な自然に包まれながら新しい出会いがあったり、新しい発見もありました！北海道の魅力と同時に乃木坂46の、6期生の魅力も伝わっていたら嬉しいです。初披露の会では初々しい6期生の笑顔が魅力的です！ロケも収録も温かく楽しい雰囲気で撮影させていただきました。ぜひご覧になってください！
◆瀬戸口心月コメント
今回、稼働中でひなのと佑捺と北海道に行ってきました！広い大地で育てられた食べ物が新鮮で、美味しくて感動しました！北海道には行く機会が何度かありましたが、観光できずにいたので、今回満喫できてとても楽しかったです！初披露の会では、実際はそんなに前のことではないのに、どこか懐かしい気持ちになりながら収録していました。今あらためて見返すと、言いたいことはいっぱいでしたが、それも含めて6期生みんなの成長を感じてもらえたら嬉しいです！これからいただくたくさんの機会の中で、成長していけるように頑張ります！
◆長嶋凛桜コメント
福岡ロケでは矢田ちゃんと一緒に様々な体験をすることができ2人の絆が深まったのを実感しました。同時に乃木坂46の一員としての自覚もより強く芽生えた時間となりました。初披露の会では6期生ならではの初々しい自己紹介コーナーに注目してほしいですし、この夏のツアーを観てくださった方には私たちの成長を感じていただけたら嬉しいです。さらに梅澤さん、咲月さん、彩ちゃんから温かい言葉をいただき、大きな励みになりました。裏話もたくさんあるので、ぜひ楽しみにしてください！これからも全力で頑張るので、応援よろしくお願いします。
◆増田三莉音コメント
稼働中では、海邉朱莉、愛宕心響と一緒に沖縄県に行きます！上京するまでほとんど大阪から出たことがなかったので、沖縄県に行くのも初めてでとても楽しみです。初めて触れる文化がたくさんありそうでワクワクしています！良い旅に出来るようにテキパキ動いて頑張ります！初披露の会の映像を先輩方と6期生で見て、まだ5ヶ月ほどしか経過していないのに、ほとんどの6期生が懐かしく感じていたことに驚きました。それほど濃い毎日を過ごさせていただいている証拠だなと思います。これからもずっと成長し続けたいと、改めて決意できた機会でした！
◆森平麗心コメント
稼働中では、私は川端晃菜と新潟県に行きました！私が最年少の晃菜を引っ張っていこう！と意気込んでましたが、、色々助けてもらったことが多くて、凄く頼りになる子だなと改めて思いましたし、仲がさらに深まって嬉しかったです！初披露の会は全てのことが初めてで、あのときとても怖かったのを覚えています。でも皆さんに出会えて、私を歓迎して応援してくださって、こんなに温かい場所なんだなと思うことができました。同期の皆も色々思い悩んで、沢山のことを背負ってこの場所に立っていて。やっぱり初披露の会は何度も見ていただけたら嬉しいなと思います！とても素敵な子が多くて魅力的な6期生のことを、まだまだ知っていただけたら嬉しいです！
◆矢田萌華コメント
今回Leminoさんで6期生が出演させていただけるということで6期生みんな大はしゃぎでした！稼働中の方ではりおと同い年ペアで「福岡」へ！！乃木坂について知ってもらうために奮闘したり、その後はご褒美に美味しい食べ物を食べたりして、充実しすぎていてあっという間の1泊2日でした〜初披露の会を振り返る会では、今よりも更に更にフレッシュな私たちをもう一度見ていただけると思います。先輩たちと一緒にあの素敵な思い出を振り返れて楽しかった〜慣れない収録ではありましたが、全力で一生懸命取り組んで来ました！是非ご覧ください◆（※◆は正しくは「ハート」）
