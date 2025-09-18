timelesz菊池風磨「放送局占拠」櫻井翔とのシーンでクランクアップ 約4カ月の撮影振り返る「どうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが…」
【モデルプレス＝2025/09/18】嵐の櫻井翔が主演を務める日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」（毎週土曜よる9時〜）より、青鬼・大和耕一役の菊池風磨（timelesz）がクランクアップを迎えた。
【写真】菊池風磨の美腹筋
クランクアップは櫻井とのシーン。菊池は櫻井へ「一足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と話すと、まだ撮影がひかえている櫻井は「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」とクランクアップは和やかな雰囲気に。
菊池は約4カ月にわたる撮影を振り返り「新空港占拠の時にどうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが、今でも昨日のことのように覚えております（笑）。大変な撮影だったと思いますけど、皆さん無事に終われることを祈っております。本当にありがとうございました」と締めた。（modelpress編集部）
「そこまでです、武蔵刑事」―。すべてを裏で操る「傀儡子（くぐつし）」の正体を突き止めた武蔵（櫻井）。しかしその直後、バディを組んだはずの青鬼・大和（菊池）が本性を現し、武蔵にナイフを突きつける―「銃を渡してください、武蔵刑事」。武蔵に協力すると見せかけ、土壇場で裏切った大和。その目的は？
一方、爆死の危機が迫る人質たち。恐れをなした都知事候補・沖野（片岡礼子）が、ついに重い口を開いた―「傀儡子は…屋代警備部長です！」。しかし、屋代（高橋克典）は、がしゃどくろ（瞳水ひまり）に撃たれ裕子（比嘉愛未）の懸命の処置もむなしく息をひきとった。叔父を亡くした本庄（瀧内公美）は怒りに震え、指揮本部には衝撃が走る。
そんな中、般若・伊吹（加藤清史郎）が最後の放送を開始。傀儡子は本当に屋代なのか？伊吹が仕掛けた“最大の装置”が発動する。武蔵が突き止めた真相とは？最後、これまで見た景色がガラッと変わる、驚愕の最終回となる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨の美腹筋
◆菊池風磨「放送局占拠」クランクアップ
クランクアップは櫻井とのシーン。菊池は櫻井へ「一足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と話すと、まだ撮影がひかえている櫻井は「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」とクランクアップは和やかな雰囲気に。
◆「放送局占拠」第10話あらすじ（9月20日放送）
「そこまでです、武蔵刑事」―。すべてを裏で操る「傀儡子（くぐつし）」の正体を突き止めた武蔵（櫻井）。しかしその直後、バディを組んだはずの青鬼・大和（菊池）が本性を現し、武蔵にナイフを突きつける―「銃を渡してください、武蔵刑事」。武蔵に協力すると見せかけ、土壇場で裏切った大和。その目的は？
一方、爆死の危機が迫る人質たち。恐れをなした都知事候補・沖野（片岡礼子）が、ついに重い口を開いた―「傀儡子は…屋代警備部長です！」。しかし、屋代（高橋克典）は、がしゃどくろ（瞳水ひまり）に撃たれ裕子（比嘉愛未）の懸命の処置もむなしく息をひきとった。叔父を亡くした本庄（瀧内公美）は怒りに震え、指揮本部には衝撃が走る。
そんな中、般若・伊吹（加藤清史郎）が最後の放送を開始。傀儡子は本当に屋代なのか？伊吹が仕掛けた“最大の装置”が発動する。武蔵が突き止めた真相とは？最後、これまで見た景色がガラッと変わる、驚愕の最終回となる。
【Not Sponsored 記事】