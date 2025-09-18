カノックスターの78歳祖父が「男前」「元気でお若い」と話題 動画初登場で反響続々
【モデルプレス＝2025/09/18】YouTuberのかの／カノックスターが9月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。祖父が動画に初登場し、反響が寄せられている。
カノックスター「男前」78歳祖父を初顔出し
カノックスターは「家族と初めて実家帰省してみにっくと初出演のガチおじいちゃん交流させておじいちゃんの若い頃がイケメン俳優すぎたwww」と題した動画にて、妻と娘とともに祖父の家に訪問。78歳だという白シャツ姿の祖父は「おじいちゃんだよー！」と自己紹介したりと気さくな雰囲気で、一緒に夕食を囲みながら、孫に会った感想や手術した近況などを話している。
この動画に、ファンからは「じっちゃん男前！」「おじいちゃんイケメンですね」「方言めちゃくちゃ親近感」「おじいちゃん元気でお若い」「幸せいっぱい」「家族愛に溢れてる」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
