篠田麻里子、ズボラ手料理披露「一口サイズで食べやすそう」「絶対美味しい」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】篠田麻里子が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、注目が集まっている。
【写真】篠田麻里子「真似したい」と話題の手料理
篠田は「ずぼらエビニラ餃子」とつづり、フライパンに敷き詰められた一口サイズの餃子を披露。奥には汁物を調理している鍋も写っている。
この投稿にネット上では「一口サイズで食べやすそう」「真似したい」「絶対美味しい」「レシピ知りたいです」「お腹すく」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
