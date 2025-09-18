フォーエイト48あみか＆アマリザカップル、記念日プリ公開 祝福の声続々「ちょっと早いけど3年10ヶ月」
【モデルプレス＝2025/09/18】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが17日、自身のInstagramを更新。恋人で同じくフォーエイト48のアマリザとの交際記念日を祝うプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】交際3年10ヶ月 人気YouTuberカップルのラブラブプリ
あみかは「ちょっと早いけど3年10ヶ月プリ」と報告。アマリザと仲良くポーズを決めるプリクラを公開した。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「もうそんなに経つんだ！」「可愛すぎ」「ラブラブ」「これからも幸せに！」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
2人は2024年1月3日に更新したYouTubeにて交際を公表。メンバー同士の交際であることに多くの注目を集めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
