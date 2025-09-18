あみか、アマリザ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/18】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが17日、自身のInstagramを更新。恋人で同じくフォーエイト48のアマリザとの交際記念日を祝うプリクラを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】交際3年10ヶ月 人気YouTuberカップルのラブラブプリ

◆あみか＆アマリザ、3年10ヶ月記念日を報告


あみかは「ちょっと早いけど3年10ヶ月プリ」と報告。アマリザと仲良くポーズを決めるプリクラを公開した。

この投稿に、ファンからは「おめでとう」「もうそんなに経つんだ！」「可愛すぎ」「ラブラブ」「これからも幸せに！」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。

2人は2024年1月3日に更新したYouTubeにて交際を公表。メンバー同士の交際であることに多くの注目を集めていた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】