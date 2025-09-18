¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡Ä¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤¿¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ 3Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖàÆ¨Ë´À¸³è¤Î²Ì¤Æá
¼«¤é·Ù»ëÄ£¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æµ¢¹ñ
¡Ö¤â¤¦Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¼«¤é·Ù»ëÄ£¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢£³Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÆ¨Ë´À¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï£¹·î£¹Æü¡¢½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÏ¡¸«¿¸Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤òÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡Ø¤«¤±»Ò¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸·î¤Ë¼«¤é·Ù»ëÄ£¤ËÏ¢Íí¤·¡¢£¸Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ç22Ç¯£µ·î14Æü¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î½÷À¡ÊÅö»þ68ºÐ¡Ë¤Ë»Ô¿¦°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ø²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶âÌó50Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10Æü¤ÎÄ«£¸»þÈ¾¤´¤í¡¢¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤¿¤áÀõÁð½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½ª»Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸îÁ÷¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï²¿¤Î´¶¾ð¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÁ´¿È¤ËÈèÏ«´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ç22Ç¯£³¡Á£¶·î¤Î´Ö¡¢¹âÎð½÷À¤ÎÌ¾Êí¤ò¤â¤È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢30ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î118¿Í¤«¤éÌó£±²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¡Ø¤«¤±»Ò¡Ù¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¤ª¶â¤ò²¼¤í¤¹¡Ø½Ð¤·»Ò¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¤«¤±»Ò¡Ù¤ÎµòÅÀ¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÃ´Åö¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤òºÙÊ¬²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ñ¾ë¸©Æâ¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ç22Ç¯£µ·î²¼½Ü¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë½Ð¹ñ¡£¤½¤Î£²Ç¯¸å¤Ë¥¿¥¤¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¡Ç22Ç¯¤Î£¶·î¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤òÁÜº÷¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤é11¿Í¤òÅ¦È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ïº£²ó¤ÎÏ¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤Û¤Ü²õÌÇ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¸å¡¢ÁÜºº¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÏ¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤¬Â°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬£±²¯±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤¬Á÷¶â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤¬¤ª¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¥¿¥¤¤âÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ°ÊÁ°¤Û¤É°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£²ó¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤¬È¯É½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÏ¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢¶¡½Ò¤ò»Ï¤á¤Æ¤â·Ù»¡¤Ï¸ø¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¯¤é¥°¥ë¡¼¥×¤¬²õÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¼Ò²ñ¤ËÌá¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÏ¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¡£
¸½ºß¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Î¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¤Æ¨Ë´À¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ