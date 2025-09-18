乃木坂46久保史緒里、3年前に引退考えていた「この世界をやめて地元に帰ろうと」心境の変化語る
【モデルプレス＝2025/09/18】乃木坂46の久保史緒里が17日放送の「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。自身の卒業について語った。
【写真】乃木坂46久保史緒里、卒業改めて伝えたラジオ裏側
2022年の2月から同ラジオのパーソナリティーを務めている久保。元々自身は「アイドルとしてすごく打たれ弱かった」という一方で「ラジオをやるまではずっと優等生だと思われてた」のだという。「部屋が汚いなんて誰も知らないし、ベッドでご飯を食べるなんてもちろん誰も知らないし」と素顔をラジオで見せていくにつれ「強くしていただいたし、そんな私を面白がってくれる人がいた」と懐かしそうに振り返った。
久保は2022年当時「卒業を決めてなかったけど卒業後のこととかって…実は私ね、引退しようとしてたんです。この世界をやめて地元に帰ろうと思ってた」と、芸能界から引退しようと考えていたと告白。「もっと正直なことを言うと、楽天の広報をやりたかった」と、引退後は東北楽天ゴールデンイーグルスで働くことまで考えていたのだという。
「乃木坂に全部を費やして、元の生活に戻ろう」と考えていたという当時。しかし「オールナイトニッポン」のパーソナリティ就任をきっかけに「卒業後もまだまだ自分にやれることがあるんじゃないかなとか、まだもうちょっとこちらで頑張りたいなと思えた」と心境の変化があったと振り返った。
また、乃木坂46ではヒット祈願などでメンバーが過酷なチャレンジに挑むことがあるが、久保も「この夏休み期間、私は実は1人立ちする準備をしてました」と、ガイドを頼んで10時間の登山に挑戦したとも告白。無事にやり遂げたことで「今までは乃木坂がないと頑張れない人間だった」と振り返りつつ「私、ちゃんと自分のためだけにも頑張れるんだって」と自信を持つことができたのだという。「自分のためだけに頑張れるって夏休みの時に知れたから、あ、私は大丈夫だって思えました」と卒業を前にした胸の内を率直な言葉で語っていた。（modelpress編集部）
