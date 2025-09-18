スヌーピー発見ッ♡【ファミマ】パケかわ「新作パン・スイーツ」

【ファミリーマート】では「PEANUTS（ピーナッツ）」とのコラボキャンペーンが開催中！ ラインナップしている商品は、スヌーピーが描かれた可愛らしいパッケージが目印。今回は数あるコラボ商品の中から、朝食やおやつにうってつけの「新作パン・スイーツ」をお届けします。癒されたい時に味わってみては？

ワンハンドで食べられるお手軽感！「スヌーピー クッキー & クリームサンド」

料理を運ぶスヌーピーの姿が描かれた可愛らしいパッケージ。帽子にはさり気なくファミマカラーが使われた、コラボならではのビジュアルもたまりません。クッキー & クリームのサンドイッチは、小腹が空いたときのおやつや、甘いものを食べたい朝食にも良さそう。ワンハンドで食べられるので、忙しい時にもぴったりです。

生地の間にはクリームがたっぷり！

スヌーピーのカラーのクリームがたっぷりサンドされた「スヌーピー クッキー & クリームサンド」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ザクっと食感のクッキーが程よいアクセント」になっているとのことで、食べ応えも感じられそうです。2個入りで誰かとシェアできるのも嬉しいところ。

チョコを練り込んだ仕上がりの「スヌーピー チョコケーキドーナツ」

ネイビー × イエローの配色と、サングラスをしたスヌーピーがクールで可愛いパッケージのこちら。公式サイトによれば「チョコを練り込んだケーキドーナツ」がベースとのことで、深みのあるリッチな味わいを楽しめそうです。

コーティングチョコやクランチを合わせた贅沢感！

「スヌーピー チョコケーキドーナツ」の表面にもご注目！ 公式サイトによると「コーティングチョコとバター風味のクランチをトッピング」した贅沢仕様。風味・食感が癖になるかも。頑張った自分へのご褒美に選んでみてはいかが？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：S.Hoshino