ついに今夜世界陸上デビュー、恩師・野口雅嗣監督が見た逸材の正体

ついに“スーパー女子高生”が今夜、世界デビューを飾る。陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は18日、女子800メートル予選に17歳・久保凛（東大阪大敬愛高3年）が登場する。高校2年で日本記録を樹立し、今年7月の日本選手権ではさらに更新。「天才少女」として陸上界の注目を浴びてきた。しかし、東大阪大敬愛高で指導する野口雅嗣監督が抱く印象は少し異なる。恩師が見た逸材の正体とは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

「僕は『努力の天才』だと思っている」

久保凛は天才か――。その問いに、少し考えた野口監督は答えた。

初めて走りを見たのは久保が中2だった4年前。ダイナミックなフォームに積極的なレース。2021年の近畿総体でキラリと輝く13歳に心を奪われた。

中3で中学日本一に輝いた逸材を自らスカウトし、東大阪大敬愛高への入学が決定。地元・和歌山を離れ、母と兄弟の住む大阪の家から通うことになった久保を迎え入れた。そこから3年間、“特別メニュー”を作るなど二人三脚で歩んできた。

入学4か月でいきなりインターハイを制し、高2で日本選手権を制覇。その2週間後に日本新記録（1分59秒93）を樹立するなど、瞬く間に日本では頭一つ抜けた存在に。国内最高峰の舞台である日本選手権ですら、実業団の選手や大学生に大差をつける。

もちろん、練習中にも競う相手はいない。常に単独走だ。「大変な練習を『自分のため』と思えるかどうか。久保は自分のためになると思って、絶対にやり遂げようとする。だから強い」。近くで見てきたからこそ、野口監督が感じる強さがある。

小学生時代はサッカーに打ち込み、右サイドを攻めあがった。好きな選手は澤穂希、ネイマール、メッシ。本格的に陸上競技を始めたのは中学から。サッカー日本代表・久保建英のいとことして注目を集めたが、今ではその説明は不要になった。

高3となった今年7月の日本選手権は自身の記録を0秒41更新する日本新で連覇を達成し、直後のインターハイでは同種目初の大会3連覇を飾った。世界との距離が特に遠い種目だった女子800メートルで戦える逸材にまで成長した。

「天才」と言われる久保の本当の凄み「日本一我慢ができる、努力ができる」

いつしかついた異名は“スーパー女子高生”。弱冠17歳で陸上界の期待を背負い、走り続けている。周囲からは「天才」「別格」「圧倒的」と評す声が多い。その言葉だけを切り取ると持って生まれた才能やポテンシャルに恵まれたように思えるが、実際には異なる。

野口監督の言葉が、それを裏付ける。

「身体能力は高いけど、やらなければ強くはならない。厳しい練習になればなるほど、大変じゃないですか。逃げるじゃないですか。久保はそこを逃げないでやれる。苦しさに耐えることを継続できる『天才』。日本一我慢ができる、努力ができる」

自分の才能を伸ばす才能。それが「天才」の本当の凄みだ。

待ちに待った夢舞台。日本人が決勝に進めば、五輪を含めた世界大会では1928年アムステルダム五輪銀メダルの人見絹枝以来2人目の快挙に。日本記録1分59秒52を大幅更新することが求められるが、高校で自己ベストを6秒縮めた伸びしろがあれば夢ではない。

久保は「世界と勝負して1本でも多く走れるように頑張りたい」と力強い。海外選手がライバルとなれば、国内とは違ったレース展開が予想される。前を走る選手がいることで「もっとタイムが出るんじゃない？」と野口監督も期待感を漂わせた。

「久保凛」の名前を世界へ。今夜7時58分、新たな挑戦が幕を開ける。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）