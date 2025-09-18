指宿洋史がインド1部ベンガル加入「大きなインパクトを残すのに十分な素質」

複数の欧州クラブを渡り歩いてきた“サムライ”が新たにインドに活躍の場を求めることになった。

インド1部スーパーリーグのイースト・ベンガルFCがFW指宿洋史の加入を発表した。

34歳の指宿は2009年に当時スペイン2部のジローナに加入してプロデビュー。今でこそその数は増えたが、日本人がJリーグを経ずに海外でプロ契約を結ぶルートの先駆けとなった。その後サラゴサBやセビージャ、バレンシアB、KASオイペンなどスペインとベルギーのクラブでプレーした後、2014年にはアルビレックス新潟でJリーグデビューを果たした。2022年からはオーストラリアに活躍の場を移していたが、先日ウェスタン・ユナイテッドを退団してフリーとなっていた。

イースト・ベンガルFCは現地時間9月17日に公式Xで「日出る国から新しいサムライがやってきた」と指宿の加入を発表。インドメディア「Revsportz」は、契約は2025-26シーズン終了までだとし、「ヘッドコーチのオスカー・ブルゾンはこの補強を称賛。イブスキのことをインド・スーパーリーグで大きなインパクトを残すのに十分な素質を持った“典型的なセンターフォワード”だと称した」と伝えている。

これまで計4か国、12クラブでプレーしてきた身長195センチのベテランFWは5国目の挑戦となるインドではどのような活躍を見せるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）