「こんにゃくパーク」は、10月5日の『みそおでんの日』PRのため、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)までイベントを開催！

期間中、無料バイキングでは「月のうさぎ 田楽みそおでん」を韓国屋台風おでんの味付けで提供、限定セットも販売します。

こんにゃくパーク『みそおでんの日』限定セット

内容 ：・月のうさぎ 田楽みそおでん150g×3

・月のうさぎ 生姜田楽みそおでん150g×3

・カニカマ好きも絶賛のしらたき×1

・エコバッグ×1

販売価格：950円(税込み)／880円(税抜き)

販売期間：9月20日(土)〜10月13日(月・祝)

販売場所：こんにゃくパーク

※限定商品は無くなり次第終了します。

「こんにゃくパーク」は、10月5日の『みそおでんの日』PRのため、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)までイベントを開催します。

期間中、無料バイキングでは「月のうさぎ 田楽みそおでん」を韓国屋台風おでんの味付けで提供、限定セットも販売します。

串付きこんにゃく「月のうさぎ 田楽みそおでん」を加えることで、家庭でも手軽に韓国屋台風おでんを楽しめます。

■「月のうさぎ 田楽みそおでん」について

「月のうさぎ 田楽みそおでん」は、食べやすいスティック状の串付きこんにゃく5本に秘伝田楽みそが付いた、群馬の郷土料理を手軽に楽しめるこんにゃく商品として1993年4月に販売を開始しました。

以来、味や使いやすさの改良を重ね、年間約3,000万本を製造する同社の看板商品に成長しています。

■『みそおでんの日』特別企画

＜こんにゃくバイキング＞ “郷土×韓流”おでん体験

・「こんにゃく味噌おでん」

「月のうさぎ 田楽みそおでん」を、秘伝田楽みそ・生姜田楽みその2種類の味噌で提供

・「韓国屋台風おでん」

串付きこんにゃくを魚介だしで煮た「韓国屋台風おでん」

※串付きこんにゃくは「月のうさぎ 田楽みそおでん」のこんにゃくを使用

実施日：9月20日(土)〜10月13日(月・祝)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おうちで手軽に韓国屋台風おでんを楽しめる！こんにゃくパーク『みそおでんの日』限定セット appeared first on Dtimes.