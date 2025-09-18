おうちで手軽に韓国屋台風おでんを楽しめる！こんにゃくパーク『みそおでんの日』限定セット
「こんにゃくパーク」は、10月5日の『みそおでんの日』PRのため、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)までイベントを開催！
期間中、無料バイキングでは「月のうさぎ 田楽みそおでん」を韓国屋台風おでんの味付けで提供、限定セットも販売します。
こんにゃくパーク『みそおでんの日』限定セット
内容 ：・月のうさぎ 田楽みそおでん150g×3
・月のうさぎ 生姜田楽みそおでん150g×3
・カニカマ好きも絶賛のしらたき×1
・エコバッグ×1
販売価格：950円(税込み)／880円(税抜き)
販売期間：9月20日(土)〜10月13日(月・祝)
販売場所：こんにゃくパーク
※限定商品は無くなり次第終了します。
串付きこんにゃく「月のうさぎ 田楽みそおでん」を加えることで、家庭でも手軽に韓国屋台風おでんを楽しめます。
■「月のうさぎ 田楽みそおでん」について
「月のうさぎ 田楽みそおでん」は、食べやすいスティック状の串付きこんにゃく5本に秘伝田楽みそが付いた、群馬の郷土料理を手軽に楽しめるこんにゃく商品として1993年4月に販売を開始しました。
以来、味や使いやすさの改良を重ね、年間約3,000万本を製造する同社の看板商品に成長しています。
■『みそおでんの日』特別企画
＜こんにゃくバイキング＞ “郷土×韓流”おでん体験
・「こんにゃく味噌おでん」
「月のうさぎ 田楽みそおでん」を、秘伝田楽みそ・生姜田楽みその2種類の味噌で提供
・「韓国屋台風おでん」
串付きこんにゃくを魚介だしで煮た「韓国屋台風おでん」
※串付きこんにゃくは「月のうさぎ 田楽みそおでん」のこんにゃくを使用
実施日：9月20日(土)〜10月13日(月・祝)
