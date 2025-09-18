フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、今秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」と「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を9月24日から追加発売します。

新商品は、国産生マッシュルームの量をそれぞれ3倍、2倍に増量。各店でグリルする存在感のあるマッシュルームは香ばしく、中はジューシーでふっくらとした食感になっていて、口の中で広がるキノコのうまみや風味が楽しめます。肉厚でジューシーなプレミアムビーフパティ、とろけるレッドチェダーチーズとともに味わえ、満足感の高い逸品に仕上がっているということです。

販売期間は10月14日まで。価格は「トリプルマッシュルームチーズバーガー」が1090円（以下、税込み）、「ダブルマッシュルームチーズバーガー」が990円です。

フレッシュネスバーガーでは、同月3日から「マッシュルームチーズバーガー」ポルチーニクリームソース、トリュフデミグラスソース（ともに890円）の2種を販売しています。