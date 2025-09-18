農業法人深作農園は、2025年9月19日(金)から10月13日(月・祝)までの期間限定で『深作農園 秋の大感謝祭』を開催します。

深作農園 秋の大感謝祭

● 開催期間：2025年9月19日(金)〜2025年10月13日(月・祝)

● 会場 ：深作農園直売所・ファームクーヘンフカサク・

ファームパティスリー ル・フカサク(茨城県鉾田市)

農業法人深作農園は、2025年9月19日(金)から10月13日(月・祝)までの期間限定で『深作農園 秋の大感謝祭』を開催。

深作農園は6代100年以上にわたり茨城・鉾田で伝統と革新を融合した農業に取り組み、農産物の直販や観光農業、加工スイーツ事業まで幅広く展開してきました。

今回の大感謝祭を通じて、数々の受賞につながるこの道のりを支えていただいた地域と全国のお客様へ、感謝を還元します。

■主な企画内容

1. 受賞＆周年大感謝！特別メニュー注文で還元クーポンプレゼント

カフェ「ル・フカサク」で、豪華メロンフルーツポンチや農園直送メロンパンケーキ、やみつきトマトパスタなどの特別メニューを提供。

対象メニュー注文で次回使える10％OFFクーポン進呈。

特別メニュー注文で還元クーポンプレゼント

2. 殿堂入りさつまいもを使った秋限定スイーツ登場

さつまいもブリュレやさつまいもタルト、スイートポテトなど、旬の味覚を堪能できるスイーツをカフェ店内・テイクアウトで展開。

殿堂入りさつまいもをつかった秋の特別メニュー

3. 農家のつくるバウムクーヘン15周年記念・秋味シリーズ

「さつまいもバウム」「栗バウム」のほか、ギフトに最適な「プレミアムシリーズ」を期間限定販売。

店頭予約で10％OFFクーポンも進呈。

農家のつくるバウムクーヘン15周年

4. 秋のジェラート＆収穫祭

直売所で「焼き芋ジェラート」や冷凍焼き芋を提供。

さらに新米やメロン、トマトなど秋の味覚が勢揃い。

秋のジェラート＆収穫祭

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 受賞記念＆15周年・10周年を祝う秋限定スイーツ！深作農園 秋の大感謝祭 appeared first on Dtimes.