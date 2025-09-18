ÀõÅÄÉñ¡¢SNSÅê¹Æ¤Î¿åÃå»Ñ¡¡¡È°Õ³°¤Ê»£±Æ¼Ô¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö»£¤ë¤Î¤¦¤Þ¤Ã¡ª¡×
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#12¤¬16ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£#12¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¡ª¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¤¬»£±Æ¤·¤¿»Ð¡¦Éñ¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀõÅÄ¤Ï¸½ºßÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥ï¥ë¥Ä¤È¥¿¥ó¥´¤ÎÉôÌç¤Ë½Ð¤Æ¡¢1¤Ä¤¬3°Ì¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï4°Ì¡×¤È¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö10·î¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¡×¤ÈÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¿åÃå»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀõÅÄ¡£Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¿åÃå¼Ì¿¿¤Ë¡¢MC¿Ø¤«¤é¡ÖÃ¯¤È¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ËÉâ¤«¤Ö¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡ÖËå¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢»£±Æ¼Ô¤¬Ëå¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¤À¤È¹ðÇò¡£°Õ³°¤Ê¿¿Áê¤ËMC¿Ø¤Ï¡Ö¿¿±û¤¬»£¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¿¿±û¼Ì¿¿»£¤ë¤Î¤¦¤Þ¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#12¤ÏABEMA¤Ë¤Æ1½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
