えなこ、“史上最小布面積”ギリギリ水着に挑戦した理由明かす
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#12が16日夜に放送された。#12のスタジオトークでは、「えなこの誕生日プレゼントがすごい」という話題で盛り上がった。
【写真】えなこ、写真集の“水着カット”をファン大絶賛「太ももに謎の紐がやばい」「世界一かわいい」
大量のプレゼントに囲まれたえなこの写真に驚きの声が上がる中、えなこは「バースデーイベントに来てくれた方が渡してくれた」「600人ぐらい」と語り、「毎年プレゼント開封配信をやってるんですけど、今年は7時間ぐらいかかった」と驚きのエピソードを明かした。
また、“えなこ史上最小布面積”と話題の最新写真集について、コスプレではなく“ギリギリ水着写真集になったワケ”を明かす場面も。「コスプレ写真集ばかり出してきたので、普通のも出してみたい」と語ったえなこは、「準備の段階で編集部もマネージャーも普通のグラビアの写真集だと思っていたので、普通の水着を用意されたんです。『これじゃない』って全部変えさせて、『私はこういうのがやりたいんだ』って」と、自ら際どい衣装での撮影を臨んだと明かした。
一方、浅田は現在打ち込んでいる社交ダンスについて、「日本の大会でワルツとタンゴの部門に出て、1つが3位、もう1つは4位」と国内大会での成績を明かすと、「10月は世界大会」と世界を舞台にチャレンジすることを報告した。
さらに、SNSに投稿する水着姿が反響を呼ぶことについて、「インスタでプライベート写真を載せる」と語った浅田。絶景の中で撮られた水着写真に、MC陣から「誰と行くんですか？」と疑問に浮かぶと、浅田は「妹と一緒に行って撮ってくれる」と、撮影者が妹・浅田真央だと告白。意外な真相にMC陣は「真央が撮ってんの！？」「真央写真撮るのうまっ！」と驚いていた。
『愛のハイエナ season4』#12はABEMAにて1週間無料配信中。
