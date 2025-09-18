「神回」「泣きそうになった」山本裕典ホスト挑戦企画、ラストの“神展開”に反響
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#12が16日夜に放送された。#12では、イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」が最終話を迎えた。
【写真】この光景を誰が予想できた!? 山本裕典とライバルホストのアツい握手
本企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建を目指して、新店舗としてオープンした『SiVAH』で店舗改革に挑んできた。
ついに最終章を迎えた今回は、過去シーズンで山本が修行を積んだホストクラブ『LiTA』『Lillion』との3店舗合同営業の後半戦を放送。合同営業では、『LiTA』から山本最大のライバルである爆撃竜馬と期待のルーキーだったJIN、『Lillion』からは軍神の信頼が最も厚いノアと伊吹瞬ら、
一流ホストが参戦した。
軍神の采配で爆撃竜馬と『SiVAH』の本気（ガチ）湊がペア接客につくことになり、爆撃竜馬の実力を目の当たりにした本気湊は「さすがでしたね。爆撃竜馬って伊達じゃない」と感嘆する場面もありました。
一方、山本は前半戦でうまく噛み合うことができなかった『SiVAH』の古参ホスト・玲と再びペア接客に挑む。気まずい距離感に互いに焦りを募らせていた2人でしたが、山本のトークを積極的に拾い、フォローもするなど明らかにこれまでとは違う対応を見せた玲。グループトークで盛り上げ、玲とのペアで初めて指名をゲットした山本は「よかったマジで...本当よかった！」と安堵した。
さらに飲み直し（初回からの本指名）まで繋げた山本と玲は、その後別の卓でも見違えるように息の合った接客で姫（=客）たちを魅了。シャンパンの注文までゲットし、怒涛の活躍ぶりを見せた2人に、スタジオMC陣からは「アツすぎるって！」「神展開！」と歓声が上がった。
そして営業終了後、玲と本気湊に対して「竜馬、ノアくん、瞬、JINみたいに、あんな感じにはなれないかもしれないけど、でも俺は今日1日だけ見たら、あなたたち2人と過ごした時間は奴らと過ごした時間ぐらい楽しかった。うれしかったよ」と語った山本。玲は「全部が腑に落ちたわけではなくて。でも俺が変わらなきゃ、下も変わらない」「感謝はあります」と感謝を述べた。店舗改革に反発を続けてきた玲の変化に、山本は「本当しんどかったわ」と思わず本音を吐露。そして、山本は本気湊と玲とアツい握手を交わし...！？
ステジオでは、元フィギュアスケート選手でタレントとの浅田舞と、コスプレイヤーのえなこをゲストに迎え、山本と玲の雪解けに大盛り上がり。ニューヨーク・屋敷は「近年観たVTRで一番泣きそうになった」とコメントし、えなこは「最後の（山本と玲の）シーン見て、令和にまだこんなツンデレいたんだ」と興奮気味に語った。
『愛のハイエナ season4』#12はABEMAにて1週間無料配信中。
