「娘が誕生して1年」バービー、自然体のママ姿に反響「微笑ましい」「優しい笑顔が素敵」
タレントのバービーが18日にインスタグラムを更新。第1子誕生から1年を報告し、プライベートショットを多数公開すると、ファンから反響が集まった。
【写真】第1子を抱っこしながら笑顔のバービー
バービーが「娘が誕生日して1年」と投稿したのは家族とのオフショット。複数公開されている写真には、昨年8月に誕生した第1子と眠る姿やお出かけの様子、さらに愛犬との散歩風景や夫との2ショットも収められている。投稿の中でバービーは「今日で夏が終わるということで（私の中で）夏後半の思い出を投稿するよ」とつづり「昼寝をしたり、高輪のNEWoManにいってみたり、a-nationにいったりと充実した夏を過ごせました」とコメントしている。
1児の母としての自然体な姿が記録された写真にファンからは「微笑ましいショットがいっぱい」「穏やかな優しい笑顔が素敵です」「みんなかわいいなぁ」などの声が寄せられている。
■バービー
1984年1月26日生まれ。北海道出身。イモトアヤコとのコンビ「東京ホルモン娘」を経て、2008年より事務所の先輩・ハジメとのコンビ「フォーリンラブ」として活動をスタート。2021年4月、会社員の男性との結婚を発表。2024年8月、第1子女児の出産を報告した。
引用：「バービー」インスタグラム（@fallin.love.barbie）
