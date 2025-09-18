坂祝町のふるさと納税返礼品として購入に 使用できるクーポン提供！柴田自動車

柴田自動車は、2025年8月19日(火)より、坂祝町のふるさと納税返礼品として、柴田自動車が企画しているラジコンカーGRK5-Rと、シバタイヤ購入に使用できるクーポンの提供が開始。

柴田自動車

柴田自動車は、2025年8月19日(火)より、坂祝町のふるさと納税返礼品として、柴田自動車が企画しているラジコンカーGRK5-Rと、シバタイヤ購入に使用できるクーポンの提供が開始しました。

ラジコンカーは取扱台数が少ないため(計5台を予定)、楽天ふるさと納税サイトのみで取り扱います。

クーポンについては、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ANAのふるさと納税ほか各種ポータルサイトにて購入できます。

(バリエーションは3,000円、6,000円、9,000円、15,000円、30,000円、45,000円、60,000円、90,000円の8種)

シバタイヤ

