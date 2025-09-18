世界陸上、第６日（１８日、国立競技場）ナイトセッションの見所を紹介する。

注目は女子８００メートル予選に登場する久保凛（東大阪大敬愛高）。昨年７月に日本新記録をマークし、今年７月の日本選手権はさらに縮める１分５９秒５２をマークして２連覇。初の世界陸上代表権を手にしたヒロインが、自国開催の大舞台で躍動する。

男子４００メートル決勝には、中島佑気ジョセフ（富士通）が１９９１年東京世界陸上の高野進以来、日本勢３４年ぶりに登場する。予選で４４秒４４の日本新記録をマークし、準決勝も驚異の追い上げで着順突破。高野の７位入賞を超え、日本陸上界に新たな歴史を刻めるか。

男子２００メートル準決勝には、８月に日本歴代３位タイの２０秒１１をマークした鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）が出場。前日の予選は順当に着順突破。０３年パリ大会の末続慎吾、１７年ロンドン大会のサニブラウン・ハキームに次ぐ、日本勢３人目の決勝進出を目指す。

女子５０００メートル予選には、１万メートルで６位入賞を果たした広中璃梨佳（日本郵政グループ）、１５００メートル予選落ちの田中希実（ニューバランス）、山本有真（積水化学）が登場する。