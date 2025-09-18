日向坂46河田陽菜、さわやかビキニ解禁 抜群のプロポーションで魅せる
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第4弾が公開された。
【写真集カット】もん絶…奇想天外な可愛さを放つ河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
先行カット第4弾は、コペンハーゲン中央駅から電車に揺られて20分ほど北上したところにある、ベルビュービーチでのさわやかなビキニカット。アルネ・ヤコブセンがデザインしたパステルブルーのビーチの波打ち際に足を浸しながらキュートにはにかむ表情と抜群のプロポーションから目が離せなくなるキラキラな1枚となっている。
【写真集カット】もん絶…奇想天外な可愛さを放つ河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
先行カット第4弾は、コペンハーゲン中央駅から電車に揺られて20分ほど北上したところにある、ベルビュービーチでのさわやかなビキニカット。アルネ・ヤコブセンがデザインしたパステルブルーのビーチの波打ち際に足を浸しながらキュートにはにかむ表情と抜群のプロポーションから目が離せなくなるキラキラな1枚となっている。