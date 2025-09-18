『とんでもスキルで異世界放浪メシ』累計1000万部突破 内田雄馬＆日野聡ら祝う
ライトノベル『とんでもスキルで異世界放浪メシ』(著：江口連、イラスト：雅)が、全世界シリーズ累計1000万部(紙＋電子)を突破した。全国の書店では『とんでもスキルで異世界放浪メシ』ディスプレイコンテストを開催し、参加店舗では、限定の描き下ろしイラストペーパーも配布予定となっている。
【画像】すげぇ！公開された『とんでもスキルで異世界放浪メシ』お祝いイラスト
『とんでもスキルで異世界放浪メシ』は、異世界召喚に巻き込まれた向田剛志(ムコーダ)が、固有スキル「ネットスーパー」で取り寄せた現代の調味料で異世界の魔物を調理して食べながら、従魔たちと旅する物語。
コミカライズやTVアニメ化、グッズ製作、スピンオフコミカライズなど幅広いメディア展開を行っており、TVアニメシーズン2(制作：MAPPA)は10月7日24時より、テレ東系列にて放送がスタートする。
これを記念して、作者の江口連、原作イラスト担当の雅、コミカライズ担当の赤岸K、アニメキャストの内田雄馬、日野聡、松田清監督からのお祝いコメントおよびイラストが公開された。
【画像】すげぇ！公開された『とんでもスキルで異世界放浪メシ』お祝いイラスト
『とんでもスキルで異世界放浪メシ』は、異世界召喚に巻き込まれた向田剛志(ムコーダ)が、固有スキル「ネットスーパー」で取り寄せた現代の調味料で異世界の魔物を調理して食べながら、従魔たちと旅する物語。
これを記念して、作者の江口連、原作イラスト担当の雅、コミカライズ担当の赤岸K、アニメキャストの内田雄馬、日野聡、松田清監督からのお祝いコメントおよびイラストが公開された。