『放送局占拠』“青鬼”菊池風磨、クランクアップ 櫻井翔とのシーンがラスト「本当は最後までいたかった」【コメント全文】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の最終話が、20日に放送される。それに先立って、青鬼・大和耕一役の菊池風磨（timelesz）がクランクアップを迎えた。
【写真】青鬼お疲れ様！菊池風磨のクランクアップを見送る櫻井翔
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
菊池のクランクアップは、櫻井とのシーンだった。菊池は櫻井に「ひと足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで」とあいさつ。まだ撮影を控えている櫻井が「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」と返すと、クランクアップは和やかな雰囲気になった。
【コメント全文】
■菊池風磨（青鬼／大和耕一役）
ひと足先に本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…。
（櫻井翔：（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）。）
『新空港占拠』の時にどうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが、今でも昨日のことのように覚えております（笑）。大変な撮影だったと思いますけど、皆さん無事に終われることを祈っております。本当にありがとうございました。
【写真】青鬼お疲れ様！菊池風磨のクランクアップを見送る櫻井翔
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
【コメント全文】
■菊池風磨（青鬼／大和耕一役）
ひと足先に本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…。
（櫻井翔：（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）。）
『新空港占拠』の時にどうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが、今でも昨日のことのように覚えております（笑）。大変な撮影だったと思いますけど、皆さん無事に終われることを祈っております。本当にありがとうございました。