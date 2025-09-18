RADWIMPS、14年ぶりに『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスター登場 「俺だけの最高な『あっ！』を」
RADWIMPSが、タワーレコードの意見広告シリーズ『NO MUSIC, NO LIFE.』に、14年ぶりに登場することが発表された。メジャーデビュー20周年を迎える節目のタイミングで、最新ビジュアルとともにメッセージを発信する。
【画像】ついにタイトルが解禁、アルバム『あにゅー』ジャケット
今回のポスターは、10月1日より全国のタワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で掲示される。ポスターには「あっという間に人生は終わるらしい 俺だけの最高な『あっ！』を奏でたい。」とのメッセージが掲載されている。同ポスターの撮影の裏側を収めたメイキング＆インタビュー映像も、10月7日に『NO MUSIC, NO LIFE.』オフィシャルサイトで公開予定となっている。
RADWIMPSは、10月8日にニューアルバム『あにゅー』をリリース。未発表の新曲10曲に加え、NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」や、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」などを含む全12曲を収録。数量限定の「20th Anniversary Special Box」には、スタジオライブ映像やドキュメンタリーのほか、2007年の横浜アリーナ公演『セプテンバーまだじゃん。』や、今年出演した『FUJI ROCK FESTIVAL’25』からのライブ映像も収められる。
また、同作を携えて10月からアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催。メジャーデビュー日を含む11月22日から24日には、神奈川・横浜アリーナにてBUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIをゲストに迎えた3日間の対バンライブを開催する。
