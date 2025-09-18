¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸·Áª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò100Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡õ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ÎBlu-ray & DVD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢ÆÃÁª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü½¸¡Ø¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º U-NEXT Special Live Selection¡Ù¤ò¡¢U-NEXT¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º LIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ13²ñ¾ì¡¢Á´26¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó60Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÁ´¹ñÆ±»þ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ìó15Ëü¿Í¤¬»²²Ã¡£¹ç·×75Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï6·î25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼47¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡È48²óÌÜ¤Î²Æ¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿WEBÆÃÊÌ´ë²è¡ØTAISHITA presents ¿¿²Æ¤ÎTHANK YOU SO MUCHº×¤ê(¥Õ¥§¥¹)!! #»ÍÏ»»þÃæ¤â¥µ¥¶¥ó¤òÄ°¤¤¤Æ2025¡Ù¤ò4½µÏ¢Â³¤Ç¼Â»Ü¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤ËºÆÊÔ½¸¤·¤¿2ËÜ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2²ó¹ç·×¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï50Ëü¿ÍÄ¶¤òµÏ¿¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤ÏX¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾å°Ì¤Ë¾ï»þ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²óÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØU-NEXT Special Live Selection¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎYouTubeÆÃÈÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢2013Ç¯¡Á2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ä¸ø±é¤«¤éÌ¾±é¤ò¸·Áª¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿ÆÃÁª±ÇÁü½¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡×¤«¤é¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¤Ï¥Ö¥®¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡À¤Âå¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡È²áµî¡É¤È¡È¸½ºß¡É¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
