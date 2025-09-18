TWICE、東京ドームで10周年ドキュメンタリー映画をサプライズ発表 追加公演も決定
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが17日、6度目のワールドツアーの日本公演『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を東京ドームにて迎えた。
【ライブ写真】メンバーのソロショットも『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演の模様
今回のツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』では、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせないセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができた。
1曲目は、7月に韓国でリリースされ瞬く間にヒットした楽曲「THIS IS FOR」。スタートから会場の興奮は最高潮に達し、割れんばかりの歓声が沸き起こった。そこから「Strategy」「SET ME FREE」「I CAN’T STOP ME」といった世界的ヒットソングを連続で披露し、会場は熱狂の渦に包まれた。
また、8月27日にリリースされた日本6枚目のオリジナルアルバム『ENEMY』からは、タイトル曲「ENEMY」も披露。さらに、ONE OK ROCKのボーカル・Takaとギター・Toruが作曲し、メンバーのジヒョが作詞を手がけた楽曲「Like 1」も歌唱。ジヒョによるエモーショナルな歌詞に、胸を打たれた人も多かった。
そしてジョンヨンが「ここで私たちから告知があります！」と呼びかけると、ミナがサプライズ発表。韓国デビュー10周年を迎えるTWICEが、10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』を日本で公開することが明かされた。10月24日から全国の映画館で上映がスタートする予定だ。
そんなサプライズ発表のあとのエンドソングは、ファンから根強い人気を誇る日本10枚目のシングル「Hare Hare」。TWICEは東京ドームで、圧倒的なパフォーマンスとヒット曲の連続で改めてその存在感を発揮した。今回の日本公演では、国内累計40万人を動員した。
終演後、LEDに投影された“緊急告知”では、来春に『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演が発表された。詳細は後日明かされる予定。最後までサプライズづくしの公演となった。
【ライブ写真】メンバーのソロショットも『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演の模様
今回のツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』では、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせないセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができた。
また、8月27日にリリースされた日本6枚目のオリジナルアルバム『ENEMY』からは、タイトル曲「ENEMY」も披露。さらに、ONE OK ROCKのボーカル・Takaとギター・Toruが作曲し、メンバーのジヒョが作詞を手がけた楽曲「Like 1」も歌唱。ジヒョによるエモーショナルな歌詞に、胸を打たれた人も多かった。
そしてジョンヨンが「ここで私たちから告知があります！」と呼びかけると、ミナがサプライズ発表。韓国デビュー10周年を迎えるTWICEが、10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』を日本で公開することが明かされた。10月24日から全国の映画館で上映がスタートする予定だ。
そんなサプライズ発表のあとのエンドソングは、ファンから根強い人気を誇る日本10枚目のシングル「Hare Hare」。TWICEは東京ドームで、圧倒的なパフォーマンスとヒット曲の連続で改めてその存在感を発揮した。今回の日本公演では、国内累計40万人を動員した。
終演後、LEDに投影された“緊急告知”では、来春に『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演が発表された。詳細は後日明かされる予定。最後までサプライズづくしの公演となった。