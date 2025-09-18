◇欧州CL1次リーグ開幕節 スラビア・プラハ 2―2 ボデグリムト（2025年9月17日 チェコ・プラハ）

スラビア・プラハ（チェコ）のDF橋岡大樹（26）がホームで行われたボデグリムト（ノルウェー）との1次リーグ開幕戦で欧州チャンピオンズリーグ（CL）デビューを果たした。2―0の後半32分から出場したが、チームはそこからCL初参戦の相手に2失点を喫し、2―2で引き分けた。

序盤から優位に試合を進めた昨季チェコ王者は前半23分に先制すると、後半29分にも加点。白星発進が視界に入ったが、橋岡の出場からわずか1分後の同33分に失点。橋岡は1本目の相手シュートをブロックしたが、2本目は及ばずに1点を返された。

チームはその後も相手を突き放すチャンスがあったが、この日はシュート26本で2得点と効率が悪く、相手GKも8セーブと奮闘。その中で後半45分に追いつかれて勝ち点1にとどまった。

スラビア・プラハのトルピショフスキ監督は「あらゆる点で互角の試合だったが、我々には試合を決めるチャンスがもっと多かった。2点目を挙げた直後に失点し、相手に勢いを与えてしまった」と指摘。「この引き分けは受け入れがたい。勝利に近づき、最後の1分で試合を決める絶好機があったが、我々のパフォーマンスは結果によってゆがめられてしまった」と嘆いた。