星野源、全公演が即日完売の全国ツアー『MAD HOPE』最終公演を映画館で生中継
シンガー・ソングライターの星野源が10月19日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』最終公演の模様が、全国47都道府県および海外の映画館にてライブビューイングされることが決定した。
【写真】星野源×LE SSERAFIMのショット！『星野源のオールナイトニッポン』より
約6年ぶりとなった今回の全国ツアーは、追加公演を含む全公演が即日完売となり、台北、上海、ソウルを巡るアジアツアーも各地で大きな反響を呼んだ。実際に公演を体験した観客や音楽メディアからは「キャリアの中でも屈指の完成度」と高く評価されている。
ツアーファイナルとなるKアリーナ横浜公演は、映画館の大スクリーンを通じて星野のライブパフォーマンスを体感できる貴重な機会となる。
■「“Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas』実施概要
日時：10月19日（日）午後4時開演
会場：全国各地および海外の映画館（詳細は特設サイト参照）
料金：4500円（全席指定）
※3歳以上有料 3歳未満は座席利用時有料
※プレイガイド手数料別途あり
【チケット販売スケジュール】
YELLOW MAGAZINE＋会員先行（抽選）
9月20日（土）午後1時〜9月28日（日）午後11時59分
プレリクエスト先行（抽選）
9月21日（日）午後1時〜9月28日（日）午後11時59分
一般発売（先着）
10月11日（土）午後6時〜10月17日（金）正午まで
ローソンチケットおよびLoppi端末にて受付
映画館販売（先着）
・インターネット販売：10月18日（土）午前0時以降〜
・窓口／券売機販売：10月18日（土）映画館開館時より
※いずれも予定枚数終了次第、販売終了
