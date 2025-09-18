ハーゲンダッツ、期間限定2商品を10・21新発売 贅沢感たっぷりな『クランチアーモンドキャラメル』ほか
ハーゲンダッツ ジャパンは10月21日より、ハーゲンダッツミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』、ハーゲンダッツ アソートボックス『世界のデザート セレクション(クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)』を期間限定で新発売する。
【画像】海外旅行気分！ワクワクする詰め合わせ「アソートボックス」
ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』は、カリカリ食感のアーモンドとキャラメルが織りなす、贅沢感たっぷりなよくばりアイスクリーム。甘く濃厚な味わいのキャラメルアイスクリームに、程よい塩味のキャンディングアーモンド（飴がけアーモンド）を混ぜ込み、天面にほろ苦いキャラメルソースを重ねた。
キャンディングアーモンドは、砕いて飴がけしたアーモンドをホワイトチョコレートで包み込む「ダブルコーティング製法」を採用。アイスクリームの中でも、カリカリとした食感を楽しめる。
アソートボックス『世界のデザート セレクション(クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)』は、秋冬らしい濃厚で贅沢な味わいの世界のデザートを厳選し、アイスクリームフレーバーにアレンジして詰め合わせたもの。フランスが発祥の『クレームブリュレ』、ベルギーの『ベルギーショコラ』、イタリアの『ティラミス』という内容で、海外旅行気分を味わえる、ワクワクする詰め合わせとなっている。
