◇MLB カブス8-4パイレーツ(日本時間18日、PNCパーク)

ポストシーズン進出を決めたカブスの今永昇太投手がシャンパンファイトで喜びのコメントをしました。

カブスは敵地でパイレーツに8-4で勝利。これによりリーグ各地区の2位以下のチームのうち、勝率上位3チームが進めるポストシーズン進出が確定。カブスが祝福のシャンパンファイトを行いました。

メジャー2年目で初めてシャンパンファイトを経験した今永投手はポストシーズン進出について、「ここで活躍することがすべての努力が報われると思うので、今まで僕をサポートしてくれた人のために頑張ります」とコメントしました。

一緒にシャンパンファイトをしたかった人について聞かれると「スプリングトレーニングで初めてみんなに会った日から、このメンバーでこのカブスでやりたいと思っていたので、今日それが実現できてうれしいです」と語り、今日どのくらいボトルをあけましたか？の質問には「多分10本以上あけましたし、シャンパンというものは口から飲むよりも肌から吸収した方がおいしいことが分かりました」と答え、リポーターを笑わせました。

今永投手はMLB2年目の今季はここまで23試合で9勝7敗、防御率3.29の成績。チームは152試合を消化し88勝64敗で勝率.579でナ・リーグ中地区2位としています。