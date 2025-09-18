¿Í´ÖÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸½Âå¤Ç¤âÆ±¤¸¡£¸ÅÂå¤Ç¿©»öÃæ¤Ï½¾½ç¤Ç²¹ÏÂ¤Ê¿Í¤¬ºÇ¶¯¤È¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡¿¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±£
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¡ÊÂç¾ëÆ»Â§/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ËÜ½ñ¤Ç¤Î¡Ö¸ÅÂå¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¸¿Í¡¢»×ÁÛ²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¹¦»Ò¤äÏ·»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥Æ¤ä¥Ë¡¼¥Á¥§¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¸ÅÂå¿Í¤¬»Ä¤·¤¿44¤Î³Ê¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ê¸À31¡¡¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï½ÅÍ×
¡Ö¤â¤·Âç¿©´Á¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢Èà¤¬ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡£¤â¤·¼ò°û¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Ê¤é¡¢Èà¤ÎÍßË¾¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é°û¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£ìÅÍß¤ÊÃË¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Æù¤Î¤³¤È¤Ç·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢µñÀä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤Î¤È¤¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½¾½ç¤Ê¤Û¤É¤Ë²¹ÏÂ¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¸·¤·¤¤ÃË¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¡Ê¡ÖºËÁê¥«¥²¥à¥Ë¤Î¶µ·±¡×¤è¤ê¡Ë
¢£½¾½ç¤Ç²¹ÏÂ¤Ê¿Í¤¬ºÇ¶¯
¡¡¥«¥²¥à¥Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´±Î½µ¡¹½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëºËÁê¤é¤·¤¯¡¢¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î³Ê¸À¤Ç¤Ï¡Ö¿©»ö¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥¤¥ëÀîÎ®°è¤Ë¹¤¬¤ëÎÐÃÏÂÓ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤ëÇÀºîÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ëÀ¤³¦¤ÏË¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¹òÊª¤äÌîºÚ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµû¤ò½îÌ±¤Ï½½Ê¬¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£²¦Â²¤ÎÊè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹â´±¤ÎÊè¤ÎÊÉ²è¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¶¡Êª¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë»³À¹¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¡Ê¿Þ15¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤âåºÎï¤Ë¿§¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¿åÄ»¤ä¥¦¥·¤ÎÂÜ¤ÎÉôÊ¬¡¢ÌîºÚ¡Ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥»¥í¥ê¤Ê¤É¡Ë¤äÆ¦Îà¡Ê¥¨¥ó¥É¥¦¡¢¥µ¥ä¥¨¥ó¥É¥¦¡¢¥ì¥ó¥º¥Þ¥á¤Ê¤É¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÌÊª¡Ê¥¤¥Á¥¸¥¯¡¢¥Ê¥Ä¥á¥ä¥·¡¢¥Ö¥É¥¦¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ëÔä¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿©»ö¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤òºÌ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³Ê¸À¤«¤é¤Ï¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¿©»ö¤Ç¡ÖÆù¡×¤È¡Ö¼ò¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£Æù¤ÏÆÚ¡¢ÍÓ¡¢µí¡¢Ä»¤òÃæ¿´¤Ë¥Ä¥ë¡¢¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡¢¥¬¥¼¥ë¡¢¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡¢¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤â¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·úÀß¤Ë½¾»ö¤·¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤¬µíÆù¤òÇÛµë¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÚÆù¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½¡¶µ¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¸½ºß¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¿©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¿©½¬´·¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Û¤É¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡Ö¼ò¡á¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡×¤â¥¤¥¹¥é¥à¤Î¶µµÁ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤â¥ï¥¤¥ó¤â¥Ï¥Á¥ß¥Ä¼ò¤Î¥ß¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤â°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¿å¤È¥Ñ¥ó¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤ËÂ¤¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤¿¤Á¤Î¼çÍ×¤Ê°ûÎÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µëÎÁ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸½Êª»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ï¸Ä¡¹¤Î²ÈÄí¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñ²ÈÅª¤Ê»º¶È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤¬¥Ó¡¼¥ëÀ¸»º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Àè²¦Ä«»þÂå¤Î¥Ò¥¨¥é¥³¥ó¥Ý¥ê¥¹°äÀ×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸Å¤Î¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¤Îº¯À×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê°ûÎÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ê¿Í¡¹¤«¤é½îÌ±¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¯°û¤Þ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²¦¸ôµ®Â²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾åÎ®³¬µé¤Ë¹¥¤Þ¤ì¡¢¿À¡¹¤Ø¤ÎÊôÇ¼ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÁ´»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¸»ºÃÏ°è¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤éÃæ²¦¹ñ»þÂå¤ä¿·²¦¹ñ»þÂå¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿»ä¿ÍÊè¡Ê¸Ä¿Í¤ÎÊè¡Ë¤ÎÊÉ²è¤ä¥ì¥ê¡¼¥Õ¤Ë¥ï¥¤¥óÀ½Â¤¤Î¾ìÌÌ¡Ê¿Þ16¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥Ö¥É¥¦¤òÅ¦¤ß¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢½¸¤á¤¿¥Ö¥É¥¦¤òÉÛ¤ËÆþ¤ì¡¢²Ì½Á¤òºñ¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÃì¤ÈÃì¤Î´Ö¤Ç¤½¤ÎÉÛ¤ÎÃ¼¤òÇ±¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ°µºñ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¤½¤Î²Ì½Á¤ÏÈ¯¹ÚÍÑ¤ÎÃ®¤ËÃí¤¬¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆ«´ïÀ½¤ÎÍÆ´ï¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£³Æ¥ï¥¤¥óÔä¤Î¸ª¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÉÊ¼ï¡¢À¸»ºÃÏ¡¢ÆüÉÕ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³Ê¸À¤«¤é¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï²ñ¿©¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·Âç¿©´Á¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢Èà¤¬ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡£¤â¤·¼ò°û¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Ê¤é¡¢Èà¤ÎÍßË¾¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é°û¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£ìÅÍß¤ÊÃË¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Æù¤Î¤³¤È¤Ç·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ï¡¢¿µ¤ß¿¼¤µ¤äµ¤ÇÛ¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½¾½ç¤Ç²¹ÏÂ¤Ê¿Í¤¬ºÇ¶¯¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£¤äÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¡¢¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤ä¡Ö¿ÍÊÁ¡×¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£Ç½ÎÏ¼çµÁ°ÊÁ°¤Ë¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤À¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¼Ò²ñ¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î´Õ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
