東京マルイは、ガスブローバック2点を9月17日に再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバック「ハイキャパ D.O.R」（20,680円）と「シグ ザウエル P226レイル」（18,480円）の2点。

「ハイキャパ D.O.R」は、同社のガスブローバック「ハイキャパ」シリーズをベースに、別売「マイクロプロサイト」を装着可能なD.O.R（ダイレクト・オプティクス・レディ）モデル。専用デザインのスライドによってマイクロプロサイトをより低い位置に装着できる様になっているほか、作動性向上やマイクロプロサイト装着も考慮した操作性の向上などが図られている。

「シグ ザウエル P226レイル」は、自衛隊をはじめ多くの国の軍・警察が採用するSIGのハンドガン「P226」を、ガスブローバックとして再現したもの。中でも各種オプションが装着可能なアンダーレイル一体型のレイルドフレーム搭載モデルが再現されており、刻印までリアルに表現した強装弾対応のNAVYタイプスライドだけでなく、ハンマーのデコッキング機能なども備えている。

「ハイキャパ D.O.R」詳細

「シグ ザウエル P226レイル」詳細

価格：20,680円 全長：220mm 銃身長：112mm 重量：839g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：18,480円 全長：196mm 銃身長：97mm 重量：797g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）

（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.